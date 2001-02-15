Лопатников Филипп Кузьмич
Место рожденияМордовская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.02.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников Кузьма
Мать: Лопатникова Фекла
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
07.04.1949
Сын: Лопатников Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Лопатникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатникова Мария
Смерть
15.02.2001
Липецк, город Липецк, Липецкая область