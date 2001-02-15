Лопатников Филипп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатников Филипп Кузьмич

Лопатников Филипп Кузьмич

Место рождения

Мордовская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников Кузьма

Мать: Лопатникова Фекла

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
07.04.1949

Сын: Лопатников Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Лопатникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатникова Мария

Смерть
15.02.2001
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close