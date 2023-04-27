Волокушина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Наталья Даниленка
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волокушина Милана Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1972
Сын: Беньяминов Игорь Гарьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно