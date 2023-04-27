Волокушина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокушина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Наталья Даниленка

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волокушина Милана Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1972

Сын: Беньяминов Игорь Гарьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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