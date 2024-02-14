Гликерия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Курлаев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Курлаев) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1850
Сын: Курлаев Антоний Яковлевич
Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович
Смерть
Неизвестно