Гликерия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлаев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Курлаев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Курлаев) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Курлаев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Курлаев Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1850

Сын: Курлаев Антоний Яковлевич

Отец ребёнка: Курлаев Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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