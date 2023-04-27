d’Artois Philippe
Место рожденияArtois
Дата рожденияОколо 1268
Дата смерти11.09.1298
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1268
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Conches, heer van Conches
Бракосочетание
Около ?.11.1281
Рождение ребёнка
1285
Дочь: d’Artois (d’Artois) Marguerite
Мать ребёнка: de Dreux (de Dreux) Blanche
Рождение ребёнка
Около 1293
Дочь: d’Artois (d’Artois) Catherine
Мать ребёнка: de Dreux (de Dreux) Blanche
Смерть
11.09.1298