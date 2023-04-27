d’Artois Philippe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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d’Artois Philippe

Место рождения

Artois

Дата рождения

Около 1268

Дата смерти

11.09.1298

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1270 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1268

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Conches, heer van Conches
Бракосочетание
Около ?.11.1281

Жена: de Dreux (de Dreux) Blanche

Рождение ребёнка
1285

Дочь: d’Artois (d’Artois) Marguerite

Мать ребёнка: de Dreux (de Dreux) Blanche

Рождение ребёнка
Около 1293

Дочь: d’Artois (d’Artois) Catherine

Мать ребёнка: de Dreux (de Dreux) Blanche

Смерть
11.09.1298
Похороны
1298

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