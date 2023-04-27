de Dreux (de Dreux) Blanche
Место рожденияRennes, Bretagne France
Дата рождения1270
Дата смерти19.03.1327
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1270
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Dame de Brie-Comte-Robert
Бракосочетание
Около ?.11.1281
Муж: d’Artois Philippe
Рождение ребёнка
1285
Дочь: d’Artois (d’Artois) Marguerite
Отец ребёнка: d’Artois Philippe
Рождение ребёнка
Около 1293
Дочь: d’Artois (d’Artois) Catherine
Отец ребёнка: d’Artois Philippe
Смерть
19.03.1327