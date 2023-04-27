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de Dreux (de Dreux) Blanche

Место рождения

Rennes, Bretagne France

Дата рождения

1270

Дата смерти

19.03.1327

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1268 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1270

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Dame de Brie-Comte-Robert
Бракосочетание
Около ?.11.1281

Муж: d’Artois Philippe

Рождение ребёнка
1285

Дочь: d’Artois (d’Artois) Marguerite

Отец ребёнка: d’Artois Philippe

Рождение ребёнка
Около 1293

Дочь: d’Artois (d’Artois) Catherine

Отец ребёнка: d’Artois Philippe

Смерть
19.03.1327

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