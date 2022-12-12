Попов Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения неизвестно
Место жительства
С 1938
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Жил и работал в Невдубстрое в Мгинском районе (на тот момент) на Дубровской ТЭЦ (ГРЭС) с 1938 года. откуда прибыл неизвестно.
Смерть
Около 1942
Скорее всего погиб в Дубровской ГРЭС при ее взятиии немцами, но фактически не установлено.