Угланов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения26.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1882
Рождение ребёнка
25.10.1906
Дочь: Угланова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
02.09.1909
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна
Смерть
Неизвестно