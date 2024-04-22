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Угланов Иван Евдокимович

Место рождения

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

26.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1882

Отец: Угланов Евдоким Андреевич

Мать: Угланова Матрена Егоровна

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Угланова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Угланов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Угланов Василий Иванович

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Угланов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угланов Петр Иванович

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угланов Иван Иванович

Мать ребёнка: Угланова Агриппина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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