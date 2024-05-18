Угланова (Сидорова) Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883
Бракосочетание
23.10.1902
Рождение ребёнка
29.01.1904
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
25.10.1906
Дочь: Угланова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
02.09.1909
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
15.12.1912
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
25.06.1916
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно