Угланова (Сидорова) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Сидорова) Агриппина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883

Отец: Сидоров Федор Алексеевич

Мать: Сидорова (Никитина) Домна Никитична

Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Угланов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
29.01.1904

Сын: Угланов Иван Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Угланова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Угланов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Угланов Василий Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Угланов Петр Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Угланов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Евдокимович

Злынь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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