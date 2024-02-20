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Ханчас Афанасий Иванович

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Место рождения

с.Мала Янисоль

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ханча Иван Афанасьевич

Мать: Ханча Кириакия Михайловна

с.Мала Янисоль
Бракосочетание
19.10.1901

Жена: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Ханчас Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Ханчас Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Волониц Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ханчас Христофор Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

с.Мала Янисоль
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

с.Мала Янисоль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханчас Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

с.Мала Янисоль
Работа или профессия
Неизвестно
Мой дедушка,которого я никогда не видел.
Образование
Неизвестно
Венчание с бабушкой в октябре 1901г
Смерть
Неизвестно
М.Янисоль
Похороны
Неизвестно
???
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