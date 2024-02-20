Ханчас Афанасий Иванович
Место рожденияс.Мала Янисоль
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ханча Иван Афанасьевич
с.Мала Янисоль
Бракосочетание
19.10.1901
Рождение ребёнка
08.09.1902
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
02.01.1907
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
13.02.1909
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Волониц Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ханчас Христофор Афанасьевич
Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна
с.Мала Янисоль
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна
с.Мала Янисоль
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Мала Янисоль
Работа или профессия
Неизвестно
Мой дедушка,которого я никогда не видел.
Образование
Неизвестно
Венчание с бабушкой в октябре 1901г
Смерть
Неизвестно
М.Янисоль
Похороны
Неизвестно
???