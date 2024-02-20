Ханчас Федор Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения13.02.1909
Дата смерти17.07.1986
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Место жительства
1941
УССР Донецкая обл.,г.Мариуполь ул.Ворошилова-36
Работа или профессия
После 1945
кадровый военный,директор хлебозавода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханчас Раиса Харитоновна
Смерть
17.07.1986
УССР г.Мариуполь.
Похороны
Неизвестно
г.Мариуполь.Крымское кладбище