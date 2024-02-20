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Ханчас Федор Афанасьевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

13.02.1909

Дата смерти

17.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: Ханчас Афанасий Иванович

Мать: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Место жительства
1941
УССР Донецкая обл.,г.Мариуполь ул.Ворошилова-36
Работа или профессия
После 1945
кадровый военный,директор хлебозавода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханчас Раиса Харитоновна

Смерть
17.07.1986
УССР г.Мариуполь.
Похороны
Неизвестно
г.Мариуполь.Крымское кладбище
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