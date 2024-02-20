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Ханчас Иван Афанасьевич

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Место рождения

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина

Дата рождения

02.01.1907

Дата смерти

25.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907

Отец: Ханчас Афанасий Иванович

Мать: Ханча Ефимия (Фумия Фомия) (Фумия, Фомия) Евстратьевна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханчас София Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Образование
Неизвестно
1 класс церковно-приходской школы
Смерть
25.08.1972
г.Мариуполь
Похороны
Неизвестно
г.Мариуполь.Крымское кладбище
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