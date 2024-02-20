Ханчас Иван Афанасьевич
Место рожденияМалоянисоль, Донецкая обл., Украина
Дата рождения02.01.1907
Дата смерти25.08.1972
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханчас София Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Образование
Неизвестно
1 класс церковно-приходской школы
Смерть
25.08.1972
г.Мариуполь
Похороны
Неизвестно
г.Мариуполь.Крымское кладбище