Волженина Парасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Волженин Парфен/Парамон Яков
Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Волженина Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.
Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно