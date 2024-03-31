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Волженина Парасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Волженин Парфен/Парамон Яков

Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Волженина Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.

Сын: Волженин Савва Яковлев

Отец ребёнка: Волженин Яков Дмитриев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Яков Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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