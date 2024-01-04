Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Васильевич
Мать: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Смерть
Неизвестно