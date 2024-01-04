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Михаил Иванович

Место рождения

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Васильевич

Мать: Анастасия

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1837

Сын: Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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