Олейников Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения15.07.1918
Дата смерти27.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 15.09.1939 по 27.01.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший лейтенант Призван 15.09.1939 года Илекским РВК. На Ленинградском фронте с 1942 года, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Служил в 783 стрелковом полку... Показать все
Смерть
27.01.1944
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен на братском кладбище в деревне Большие Парицы Красногвардейского района Ленинградской области