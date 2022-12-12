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Олейников Григорий Степанович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

27.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 15.09.1939 по 27.01.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший лейтенант Призван 15.09.1939 года Илекским РВК. На Ленинградском фронте с 1942 года, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Служил в 783 стрелковом полку... Показать все
Смерть
27.01.1944
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен на братском кладбище в деревне Большие Парицы Красногвардейского района Ленинградской области
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