Золочевский Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевский Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1926

Дата смерти

13.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1926

Отец: Золочевский Степан Сидорович

Мать: Золочевская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.1948

Дочь: Золочевская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Золочевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золочевская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская ?

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
13.11.2011
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