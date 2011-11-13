Золочевский Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1926
Дата смерти13.11.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1926
Рождение ребёнка
25.06.1948
Дочь: Золочевская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Золочевская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золочевская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золочевская ?
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
13.11.2011