Золочевская Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Золочевская Варвара Степановна
Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович
Рождение ребёнка
08.07.1926
Сын: Золочевский Петр Степанович
Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золочевский Александр Степанович
Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно