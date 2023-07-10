Золочевская Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Золочевская Варвара Степановна

Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович

Рождение ребёнка
08.07.1926

Сын: Золочевский Петр Степанович

Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золочевский Александр Степанович

Отец ребёнка: Золочевский Степан Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Степан Сидорович

Смерть
Неизвестно