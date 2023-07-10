Золочевская (Золочевская) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Работа или профессия
С ?.07.1943
рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд | Должность: рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Александр
Рождение ребёнка
Около 2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд
Смерть
Неизвестно