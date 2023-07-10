Золочевская (Золочевская) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская (Золочевская) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Золочевский Степан Сидорович

Мать: Золочевская Мария Дмитриевна

Работа или профессия
С ?.07.1943
рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд | Должность: рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Александр

Рождение ребёнка
Около 2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой Полевой хлебопекарни 371 52 сд
Смерть
Неизвестно
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