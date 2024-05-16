(Попов) Дмитрий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Попов) Фёдор (Большой) Дмитриевич
Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1735
Сын: По Прозванию Попов Фёдор (Меньшой) Дмитриевич
Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1743
Сын: (Попов) Ферапонт Дмитриевич
Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична
Смерть
1761