(Попов) Дмитрий Маркович 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Попов) Дмитрий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Попова) Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1730

Сын: (Попов) Фёдор (Большой) Дмитриевич

Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1735

Сын: По Прозванию Попов Фёдор (Меньшой) Дмитриевич

Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1743

Сын: (Попов) Ферапонт Дмитриевич

Мать ребёнка: (Попова) Прасковья Кузьминична

Смерть
1761

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