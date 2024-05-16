(Попова) Прасковья Кузьминична 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Попова) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Попов) Дмитрий Маркович

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: (Попов) Фёдор (Большой) Дмитриевич

Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
1735

Сын: По Прозванию Попов Фёдор (Меньшой) Дмитриевич

Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
1743

Сын: (Попов) Ферапонт Дмитриевич

Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович

Смерть
Неизвестно

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