(Попова) Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Попов) Фёдор (Большой) Дмитриевич
Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
1735
Сын: По Прозванию Попов Фёдор (Меньшой) Дмитриевич
Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
1743
Сын: (Попов) Ферапонт Дмитриевич
Отец ребёнка: (Попов) Дмитрий Маркович
Смерть
Неизвестно