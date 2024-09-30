Наппу Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1839
Отец: Наппу Иосиф Иванович
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
07.07.1861
Сын: Наппу Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Наппу (Пакканен) Елена Генриховна
Рождение ребёнка
22.07.1867
Сын: Наппу Иван Петрович
Мать ребёнка: Наппу (Пакканен) Елена Генриховна
Смерть
Неизвестно