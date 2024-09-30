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Наппу Петр Иосифович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1839

Отец: Наппу Иосиф Иванович

Мать: Наппу (Нуйя) Анна Андреевна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1860

Жена: Наппу (Пакканен) Елена Генриховна

Рождение ребёнка
07.07.1861

Сын: Наппу Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Пакканен) Елена Генриховна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1867

Сын: Наппу Иван Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Пакканен) Елена Генриховна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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