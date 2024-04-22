Васильев Илья Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1896 ст.
Дата смерти11.03.1898 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
20.07.1896 ст.
Запись № 87 о рождении 20 июля 1896 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Ильи.
Крещение
24.07.1896 ст.
Восприемники: д. Плотниковой Михаил Исаакович Цивилев и д. Мало-Чиковской девица Марфа Семеновна Зайкова.
Смерть
11.03.1898 ст.
Запись № 20 о смерти 11 марта 1898 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Ильи. Умер в 3 года от дифтерита.
Похороны
13.03.1898 ст.
Похоронен "на кладбище дер. Верх-Чик".