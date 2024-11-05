Давыдов Михаил Федорович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Михаил Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Давыдов Федор Давыдович

Мать: Давыдова (Шелопаева) Ирина Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Давыдова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Морева (Давыдова) Епистимья Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Давыдов Федор Михайлович или Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пашина (Давыдова) Васса Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1864
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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