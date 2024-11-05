Давыдов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Давыдова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Морева (Давыдова) Епистимья Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Давыдов Федор Михайлович или Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пашина (Давыдова) Васса Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Анна Егоровна
Смерть
До 1864