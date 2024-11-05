Давыдова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Давыдова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Морева (Давыдова) Епистимья Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Давыдов Федор Михайлович или Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пашина (Давыдова) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно