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Давыдова Анна Егоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Давыдова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Морева (Давыдова) Епистимья Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Давыдов Федор Михайлович или Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пашина (Давыдова) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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