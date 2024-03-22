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Мудров Александр Васильевич

Место рождения

Лыкосово, Ширяихская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

25.10.1905

Дата смерти

05.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыкосово, Ширяихская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1928

Сын: Мудров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Мудрова Любовь Николаевна

Мерефа, Харківська область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Мудрова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Мудрова Любовь Николаевна

Мерефа, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудрова Любовь Николаевна

Смерть
05.11.1980
Мерефа, Харківська область
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