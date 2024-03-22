Мудров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1905
Дата смерти05.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905
Рождение ребёнка
06.03.1928
Сын: Мудров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Мудрова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Мудрова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мудрова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1980