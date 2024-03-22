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Мудрова Ольга Александровна
Мудрова Ольга Александровна
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Древо
Место рождения
Мерефа
, Харківська область
Дата рождения
1944
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Мудров Александр Васильевич
1905 г.р.
Мать
Мудрова (Волкова) Любовь Николаевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Мудров Александр Васильевич
Мать:
Мудрова Любовь Николаевна
Мерефа
, Харківська область
Смерть
1972
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