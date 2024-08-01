Юринова (Жгун) Варвара Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Жгун) Варвара Федосеевна

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Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.12.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891 ст.

Отец: Жгун Федосей Власович

Мать: Жгун Елизавета Ивановна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.07.1911 ст.

Муж: Юринов Яков Карпович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Сын: Юринов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юринов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Юринова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

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