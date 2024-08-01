Юринова (Жгун) Варвара Федосеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1891 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891 ст.
Отец: Жгун Федосей Власович
Мать: Жгун Елизавета Ивановна
Бракосочетание
20.07.1911 ст.
Муж: Юринов Яков Карпович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Юринова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Юринов Яков Карпович