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Юринов Яков Карпович

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Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Юринов Карп Иванович

Мать: Юринова Евгения Пантелеймоновна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.07.1911 ст.

Жена: Юринова Варвара Федосеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Сын: Юринов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юринов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Юринова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

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