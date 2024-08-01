Юринов Яков Карпович
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
20.07.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Юринова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Юринова Варвара Федосеевна