Ксения / Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Федор Степанович
Мать: Марфа Нестеровна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 27 23 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 32 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 35 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 36 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел... Показать все
Смерть
После 1755