Марфа Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1718
Муж: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Ксения / Аксинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Егор Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 45 лет, муж - Федор Степанович, 58 лет 23 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлени... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 50 лет, муж - Федор Степанович, 64 года 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 53 года, муж - Федор Степанович, 68 лет 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763