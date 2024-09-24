Марфа Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Муж: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Ксения / Аксинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Егор Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 45 лет, муж - Федор Степанович, 58 лет 23 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлени... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 50 лет, муж - Федор Степанович, 64 года 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 53 года, муж - Федор Степанович, 68 лет 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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