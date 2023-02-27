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Хлебников Конан Иванович

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хлебников Иван Григорьевич

Мать: Хлебникова (Большакова) Марина Осипова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хлебнников Леонтий Кононов

Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Хлебникова) Ульяна Кононова

Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хлебников Илья Кононов

Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хлебникова) Василиса Кононова

Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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