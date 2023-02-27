Хлебников Конан Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хлебнников Леонтий Кононов
Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Хлебникова) Ульяна Кононова
Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хлебникова) Василиса Кононова
Мать ребёнка: Хлебникова Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно