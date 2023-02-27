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Хлебникова Наталья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хлебнников Леонтий Кононов

Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Кононова

Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хлебников Илья Кононов

Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Кононова

Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Конан Иванович

Смерть
Неизвестно
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