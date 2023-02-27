Хлебникова Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хлебнников Леонтий Кононов
Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Кононова
Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Кононова
Отец ребёнка: Хлебников Конан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно