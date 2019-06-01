Золотухина (Новосёлова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1883
Дата смерти01.06.19
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.06.19
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Золотухин Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Золотухин Илья Андреевич