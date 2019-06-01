Золотухина (Новосёлова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Новосёлова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1883

Дата смерти

01.06.19

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.06.19
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
28.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Золотухин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Золотухин Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Золотухин Илья Андреевич

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