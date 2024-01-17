Золотухин Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти15.10.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
04.03.1939
Дочь: Грибовская Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна
Смерть
15.10.1968
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан