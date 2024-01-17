Золотухин Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

15.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Золотухин Илья Андреевич

Мать: Золотухина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.03.1939

Дочь: Грибовская Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотухина Анна Матвеевна

Смерть
15.10.1968
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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