Попов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Федор Николаевич

Попов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Федорович

Мать ребёнка: Попова Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Федорович

Мать ребёнка: Попова Раиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Ситкина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Попова Раиса Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.