Попова Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Раиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Федорович

Отец ребёнка: Попов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Федорович

Отец ребёнка: Попов Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Ситкина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Попов Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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