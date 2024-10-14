Анастасия Логиновна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Данилина Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Салмина Неонила Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Никитович
Смерть
Неизвестно