Анастасия Логиновна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Логиновна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Данилина Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Салмина Неонила Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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