Алексей Никитович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Никитович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

23.08.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никита Ефимович

Мать: Анна Владимировна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Логиновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Данилина Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Логиновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Салмина Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Логиновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.08.1883 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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