Алексей Никитович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти23.08.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никита Ефимович
Мать: Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Логиновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Данилина Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Логиновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Салмина Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Логиновна
Смерть
23.08.1883 ст.