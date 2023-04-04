Самойлова (Пален) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Пален) Юлия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пален Павел Петрович

Мать: Мария Павловна

Смерть
1875
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