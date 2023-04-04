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Самойлова (Пален) Юлия Павловна
Самойлова (Пален) Юлия Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1875
Пол
Женский
Отец
Пален Павел Петрович
1775 г.р.
Мать
(Скавронская) Мария Павловна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Пален Павел Петрович
Мать:
Мария Павловна
Смерть
1875
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