Пален Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Жена: Мария Павловна
Развод
1804
Жена: Мария Павловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Самойлова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834