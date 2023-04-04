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Пален Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1800

Жена: Мария Павловна

Развод
1804

Жена: Мария Павловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Самойлова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пален Екатерина Васильевна

Смерть
1834