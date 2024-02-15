Халиуллин Минихаляф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халиуллина Гульзира Минихаляфовна
Мать ребёнка: Халиуллина Гатика
Рождение ребёнка
01.08.1960
Дочь: Халиуллина Мугалима Халяфовна
Мать ребёнка: Халиуллина Гатика
Смерть
Неизвестно