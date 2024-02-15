Халиуллин Минихаляф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Минихаляф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халиуллина Гульзира Минихаляфовна

Мать ребёнка: Халиуллина Гатика

Рождение ребёнка
01.08.1960

Дочь: Халиуллина Мугалима Халяфовна

Мать ребёнка: Халиуллина Гатика

Смерть
Неизвестно

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