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Рудник Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудник Лаврен

Мать: Рудник Анна

Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Рудник Василий Иванович

Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
18.06.1957

Сын: Рудник Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1962

Дочь: Гараева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1964

Сын: Рудник Александр Иванович

Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна

Смерть
23.04.1993

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