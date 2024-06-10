Рудник Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудник Лаврен
Мать: Рудник Анна
Рождение ребёнка
05.06.1953
Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
18.06.1957
Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1962
Дочь: Гараева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1964
Сын: Рудник Александр Иванович
Мать ребёнка: Рудник Наталья Федоровна
Смерть
23.04.1993