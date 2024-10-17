Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти30.09.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Смерть
30.09.1876
Причина смерти: простуда | от простуды
Похороны
02.10.1876