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Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

30.09.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Прохоров

Рождение ребёнка
1872

Сын: Круглов Егор Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.09.1876
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда | от простуды
Похороны
02.10.1876
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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