Листраденкова (Романовская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листраденкова (Романовская) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1963

Отец: Романовский Иван Максимович

Мать: Романовская Евгения Георгиевна

Бракосочетание
06.08.1983

Муж: Листраденков Виктор Владимирович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Листраденков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Листраденков Виктор Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Листраденков Виктор Владимирович

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