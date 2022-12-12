Листраденкова (Романовская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1963
Бракосочетание
06.08.1983
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1984
Сын: Листраденков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Листраденков Виктор Владимирович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Листраденков Виктор Владимирович