Duke of Pomerania Bogislav IX
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1407
Дата смерти07.12.1446
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1407
Работа или профессия
Неизвестно
Duke of Pomerania
Рождение ребёнка
Около 1410
Дочь: von Pommern (von Pommern) Adelaide
Мать ребёнка: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria
Бракосочетание
16.05.1433
Рождение ребёнка
1435
Дочь: of Pomerania-Stolp Sophia
Мать ребёнка: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria
Смерть
07.12.1446
Похороны
Неизвестно