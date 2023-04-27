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Duke of Pomerania Bogislav IX

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1407

Дата смерти

07.12.1446

Пол

Мужской

Отец

Между 1363 и 1368 г.р.

Мать

Около 1373 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1407

Отец: Pommern Bogislaw VIII

Мать: von Holstein (Van Holstein) Sophia

Работа или профессия
Неизвестно
Duke of Pomerania
Рождение ребёнка
Около 1410

Дочь: von Pommern (von Pommern) Adelaide

Мать ребёнка: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria

Бракосочетание
16.05.1433

Жена: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria

Рождение ребёнка
1435

Дочь: of Pomerania-Stolp Sophia

Мать ребёнка: Pommern-Wolgast (of Masovia) Maria

Смерть
07.12.1446
Похороны
Неизвестно

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