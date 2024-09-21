Антонов-Курицын (Никитин) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов-Курицын (Никитин) Иван Федорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1794 ст.

Отец: Антонов Феодор Никитич

Мать: (Игнатьева) Дарья Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.01.1810 ст.

Жена: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1816 ст.

Дочь: Никитина-Антонова (Федорова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1820 ст.

Сын: Никитин-Антонов-Курицын-Сапунов (Феодоров) Петр Иванович

Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Никитин-Антонов-Курицын (Феодоров) Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.

Сын: Никитин-Антонов (Федоров) Иродион Иванович

Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.

Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович

Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1832 ст.

Сын: Никитин-Антонов-Курицын (Феодоров) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1835 ст.

Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Иван Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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