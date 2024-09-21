Антонов-Курицын (Никитин) Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения24.02.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1794 ст.
Бракосочетание
03.01.1810 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1816 ст.
Дочь: Никитина-Антонова (Федорова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
11.01.1820 ст.
Сын: Никитин-Антонов-Курицын-Сапунов (Феодоров) Петр Иванович
Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Никитин-Антонов-Курицын (Феодоров) Алексей Иванович
Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.
Сын: Никитин-Антонов (Федоров) Иродион Иванович
Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.
Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович
Мать ребёнка: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
23.11.1832 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1835 ст.
Сын: Никитин-Антонов (Феодоров) Иван Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Стефановна
Смерть
Неизвестно