Никитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1832 ст.
Бракосочетание
13.02.1859
Рождение ребёнка
23.01.1861 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1867 ст.
Дочь: Феодорова-Антонова-Никитина (Иванова) Ирина Трифоновна
Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1869 ст.
Сын: Феодоров-Никитин-Антонов (Иванов) Иоанн (Иван) Трифонович
Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Феодорова-Никитина-Антонова-Курицына (Иванова) Надежда Трифоновна
Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно