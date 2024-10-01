Никитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович 24.01.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович

Никитин-Антонов (Феодоров) Трифон Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1832 ст.

Отец: Антонов-Курицын (Никитин) Иван Федорович

Мать: (Гаврилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1859

Жена: Симеонова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1861 ст.

Сын: Феодоров-Никитин-Антонов (Иванов) Григорий Трифонович

Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1867 ст.

Дочь: Феодорова-Антонова-Никитина (Иванова) Ирина Трифоновна

Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1869 ст.

Сын: Феодоров-Никитин-Антонов (Иванов) Иоанн (Иван) Трифонович

Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Феодорова-Никитина-Антонова-Курицына (Иванова) Надежда Трифоновна

Мать ребёнка: Симеонова Пелагея Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.