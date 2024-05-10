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Копылов Степан Артемьев

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Копылов Артемий Степанов

Мать: Копылова Василиса Иванова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Васильева

Рождение ребёнка
19.01.1836 ст.

Дочь: Копылова Марья Степанова

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Копылова Ольга Степанова

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Копылов Степан Степанов

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Копылова Елена Степанова

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Копылов Николай Степанов

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Копылова Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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