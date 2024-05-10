Копылов Степан Артемьев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
19.01.1836 ст.
Дочь: Копылова Марья Степанова
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Копылова Ольга Степанова
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Копылова Елена Степанова
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Копылова Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Копылова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно