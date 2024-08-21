Копылова Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Устинья Артемьева
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
Около 26.12.1800 ст.
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Артемьева
Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов
Смерть
Неизвестно