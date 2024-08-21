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Копылова Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Устинья Артемьева

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Копылов Василий Артемьев

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 26.12.1800 ст.

Сын: Копылов Ефим Артемьев

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Копылов Степан Артемьев

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Копылов Макар Артемьев

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Артемьева

Отец ребёнка: Копылов Артемий Степанов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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