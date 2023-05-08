Подзоров Аким Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Подзоров Прокофий Маркович
Мать: Подзорова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1820
Дочь: Подзорова (Подзорова) Варвара Акимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
24.03.1823
Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Акимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Акимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1852
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Акимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна
Смерть
Неизвестно