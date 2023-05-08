Подзоров Аким Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Аким Прокофьевич

Подзоров Аким Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Подзоров Прокофий Маркович

Мать: Подзорова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
02.12.1820

Дочь: Подзорова (Подзорова) Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1823

Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Акимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Подзоров Михаил Акимович

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Акимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Подзоров Павел Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1852

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Акимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.