Подзорова Пелагея Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1820
Дочь: Подзорова (Подзорова) Варвара Акимовна
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.03.1823
Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Акимовна
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Акимовна
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.12.1852
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич
Смерть
Неизвестно