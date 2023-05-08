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Подзорова Пелагея Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
02.12.1820

Дочь: Подзорова (Подзорова) Варвара Акимовна

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1823

Дочь: Подзорова (Подзорова) Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Акимовна

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Подзоров Михаил Акимович

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Подзорова (Подзорова) Наталия Акимовна

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
29.12.1852

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Подзоров Аким Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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